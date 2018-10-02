Yeni nesil işletmeler dönüşüme odaklandı

Dell EMC Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Mohammed Amin, yaptığı Gelecek için İnovasyon” başlıklı “sunumda, 2030’da makine öğrenimi ile şirketlerin önemli bir açılım sağlayacağına dikkat çekti. İşletmelerin yaşanan değişime ayak uydurmakta zorlandığını dile getiren Amin, Dell Technologies ile Institute of Future tarafından 17 ülkede gelişen teknolojilerin iş modellerini nasıl etkileyeceği üzerine yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı.

Gelecek ümit verici

Araştırmada yer alanların yüzde 57’si değişimin hızına ayak uydurmakta zorlanırken, yüzde 42’si önümüzdeki 10 yılla nasıl baş edebileceğini bilmiyor. Yüzde 50’si ise önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bulunduğu sektörün nasıl olacağını bilmiyor. Yüzde 93’ünün 2030’da dijital bir işletme olmak için çalışıyor olması ise ümit verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yapay zeka hükmedecek

Yapay zekanın etki edeceği alanlar hakkında örnekler veren Amin, insanların yaşam kalitesini artırmak için yapay zekanın dahil edildiği dijital asistan, endüstriyel robotlar ve akıllı evlerin önümüzdeki döneme damgasını vuracağını belirtti. Üretim alanında ise fabrikaların tamamen yapay zekâ ile yönetilen sürece geçeceğini belirten Amin, yapay zeka temelli altyapılarla birlikte sürücüsüz araçlar ve insan eli değmeyen müşteri hizmetleri, iş süreçlerinin 2030 yılında hayatımızın parçası olacağını dile getirdi.

İnsan ve makine iş birliği

İnsan ve makine iş birliğinin geleceği noktayı değerlendiren Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu da, “Dijital dönüşümün artık bir zorunluluk haline geldiğini, neyi nasıl yapmaları konusunda müşterilerimizi, ilgilenen son kullanıcıları ve kurumları bilgilendirmeye çalışıyoruz. 2030 yılı için diyoruz ki; insan ve makine iş birliği bir başka noktaya geçecektir. Ortada konuşulan çok sayıda teknoloji var; yapay zeka, makine öğrenimi, bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri ve büyük verinin analizi. Burada cihazların birbirleriyle (nesnelerin internetiyle) konuştuğu, yapay zeka ile karar verip çalıştığı ortamlar kurmak önem taşıyor’’ dedi.