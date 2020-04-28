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Ekonomi

Yeni nesil finansal ürün: ApiGo

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak kurulan teknoloji şirketi Architecht, hayata geçirdiği dijital projelerle iş ortaklarına yönelik desteğini artırıyor.

2020-04-28 13:44:00 -
Yeni nesil finansal ürün: ApiGo

Finans kuruluşlarının açık bankacılık uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri ve yeni iş modelleri oluşturabilecekleri bulut tabanlı bir ürün olan ApiGo, geliştirdiği inovatif çözümleri FinTech’lerle paylaşmak isteyen veya bünyesindeki servislerin iletişimi için çözüm arayan sektör oyuncularına uçtan uca hizmet veriyor. Tamamı yerli kaynaklarla geliştirildi.

İhtiyaca göre çözüm

Yurtiçi ve Avrupa pazarında hizmet veren açık bankacılık ürünü ApiGo hakkında bilgi veren Architecht Genel Müdürü Dr. Mücahit Gündebahar, ApiGo’nun yerel kullanıcıların ihtiyacına karşılık geliştirdiği çözümlerin yanı sıra PSD2 kapsamında belirlenen UK Open Banking ve Berlin Group Standartlarına uygun olarak sunulan hazır şablonlarla hızlı ve yüksek performanslı bir gateway ürünü olarak kullanıcılarına hizmet sağladığını belirtti.

Tüm sektör oyuncularına

Gündebahar, “Architecht olarak inovasyona çok fazla önem veriyoruz. Bugüne kadar FinTech geliştiricileri ve girişimcileri destekleyen birçok projeye imza attık. Bu kapsamda kurduğumuz API Market aracılığıyla kaynak kodları geliştiricilerin kullanımına açarak yeni bir uygulama geliştirmek isteyen girişimcilere ve FinTech’lere destek olmaya devam ediyoruz. ApiGo platformuyla ise tüm sektör oyuncularına hitap eden bir ürün geliştirmiş olduk. Uygulamamız Türkiye’de bir ilktir. Ayrıca tamamen kendi kadrolarımız tarafından hayata geçirildi” dedi.

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