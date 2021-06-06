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Teknoloji "Yeni Nesil ANKA" envantere alındı
Teknoloji

"Yeni Nesil ANKA" envantere alındı

TUSAŞ tarafından ANKA-S İHA üzerinden geliştirilen "Yeni Nesil ANKA" envantere alındı

Yeniakit Publisher
2021-06-06 16:46:00 - 2021-06-06 16:48:50
"Yeni Nesil ANKA" envantere alındı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen "Yeni Nesil ANKA" adındaki yeni ANKA konfigürasyonu, envantere alındı. TUSAŞ, şu ana kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ikişer adet Yeni Nesil ANKA teslim etti.

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, söz konusu yeni ANKA konfigürasyonu hakkında önemli bilgiler verdi. Yıldız’a göre Yeni Nesil ANKA’nın mevcut ANKA-S’den temel farkı, kanadının ve kanat profilinin değiştirilmiş olması. ANKA-S İHA 250 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 24 saat havada kalış süresine sahipken; Yeni Nesil ANKA, 350 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 30 saat havada kalış süresine sahip.

Şirket, Jandarma Genel Komutanlığı’na da yeni ANKA’nın teslimatlarını gerçekleştirmeyi planlamakta. ANKA’lar, dört adet Roketsan üretimi MAM-L Lazer Güdümlü Mühimmatı ile görev yapabiliyorlar. Söz konusu İHA’lar, uydudan haberleşme yeteneğine sahip.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

Millet

Maşallah maşallah Allah Devletimize Milletimize güç kuvvet versin, yapanlardan razı olsun.
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mehmet ş candan

hayırlı olsun inşaallah baş komutan ilk önce rabbimizin izniyle sonra senin sayende bu imkanlar oluyor
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