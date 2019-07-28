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Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'

Başbakanı Mahathir Muhammed'in Türkiye ziyareti üzerine dikkat çeken yorumlarda bulunan Malezya'da bir gazete, "Malezya yeni büyük kardeşini bulmuş olabilir ve ABD'ye karşı söz sahibi olabilir" ifadelerini kullandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:14
Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'

Malezya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Malay Mail, Malezya Başbakan'ı Mahathir Muhammed'in Türkiye ziyareti üzerine çarpıcı analizlerde bulundu. "Doktor Mahathir'in Türkiye ziyaretinden 3 şey öğrendik" başlıklı yazıda, Malezya'nın Türkiye ile müttefik olması halinde, Türkiye ve Malezya'nın karşılıklı olarak bundan faydalanabileceğine dikkat çekti. Gazetenin haberinden satırbaşları işte şöyle:

1. Malezya yeni büyük kardeşini bulmuş olabilir

Başbakan Muhammed Mahathir'in Türkiye hakkında "Müslüman çoğunluğa sahip gelişmiş ender ülkelerden biri" yorumuna yer veren gazete, "Malezya Türkiye ile ittifak yaparak çok başarılı olabilecek bir imkan kazanmış olur. Türkiye Malezya için Avrupa'ya açılan bir kapı olabilecekken, Malezya da Türkiye için Asya'ya açılan bir kapı olabilir" ifadelerini kullandı.

Malezya ABD'ye karşı söz sahibi olabilir

Batı ve Asya etkileşimine ek olarak jeopolitik açıdan başka muhtelif sonuçların da doğabileceğine işaret eden gazete, "Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ve Çin ile de yakın ilişkiler sürdürmekte. Başbakan Mahathir Muhammed'in ise 'yeni sömürgeciliğe' (neocolonialism) gösterdiği direniş ise bilinen bir gerçek. Malezya Türkiye ile ittifak çerçevesinde ABD'ye karşı daha fazla söz sahibi olabilir" yorumunda bulundu.

F-35'e karşı Türk yapımı atak helikopteri

2. Malezya'nın savunma sistemi sorunu çözülebilir

Malezya'nın çağın gerisinde kalmış savunma sistemlerinden söz eden Malay Mail, Malezya'nın bu açığını Türkiye üretimi "Atak helikopterleri" ile giderebileceğini söyledi. Atak helikopterlerinin gelişmiş teknolojisine rağmen piyasadaki muadillerine nazaran tam 4 kat daha ucuz olduğuna dikkat çeken gazete, "Singapur'un F-35 alımına karşı caydırıcı bir silah olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Anka sayesinde bölgede söz sahibi olabiliriz"

Atak helikopterlerine ek olarak yine Türkiye üretimi insansız hava aracı ANKA'nın da Malezya için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren gazete, Başbakan Mahathir Muhammed'in "Türk üretimi ANKA sayesinde Malezya bölgede söz sahibi olabilir" sözlerine değindi.

"Suudi Arabistan ve İran korkmalıdır"

3. Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor

"Başbakan Mahathir Muhammed ilan etti. Müslüman dünyanın rönesansına liderlik etmek için Türkiye, Malezya ve Pakistan arasında üçlü bir pakt imzalanması söz konusu. Suudi Arabistan ve İran bu yüzden korkmalılar" ifadesine yer veren gazete, "Müslüman dünya sömürgeci ülkeler tarafından kolunu bile kaldıramayacak hale getirildi. Bunun en dikkat çeken örnekleri, Filistinliler, Myanmar'dakiler ve Uygurlar olurdu. Bu üç ülkenin Malezya, Türkiye, Pakistan, Müslüman dünyaya önderlik ettiğini görmek ilginç olurdu" yorumunda bulundu.

Malay Mail, Müslüman dünyanın yeniden ayağa kalkması için atılacak ilk adımın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yenilenmesi olduğunu söyledi. İslam Rönesansının bundan daha fazlasını gerektirdiğini de aktaran gazete, "Türkiye, Malezya ve Pakistan; eğitim, savunma ve iktisat alanlarında adım atmalıdır" dedi.

Malay Mail, analizlerine, "Dünya şu an bu üç ülkenin harekete geçmesi için bekliyor" sözleriyle nokta koydu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:14
  1. Malezya
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  3. Malay Mail
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  6. Doktor Mahathir'in Türkiye ziyaretinden 3 şey öğrendik
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  11. Batı
  12. Asya
  13. NATO
  14. Rusya
  15. Çin
  16. Atak helikopterleri
  17. F-35
  18. ANKA

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