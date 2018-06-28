Yeni model geliyor! İşte ilk kez duyacağınız ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleşen, “yeni sistem” zirvesinde yeni dönem ele alındı. Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve bu atamalar öncesi yapılacak teknik düzenlemeler hem bu toplantıda hem de Cumhurbaşkanlığı ve parti içindeki toplantılarda tüm ana hatlarıyla değerlendirildi. Atanacak “Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı”nın bakanlıkları koordinasyon görevini üsteleneceği kaydediliyor. Cumhurbaşkanı’nın ise, “en az üç” yardımcı atayabileceği konuşuluyor.

Erdoğan başkanlığında yeni hükümet sistemine dair Huber Köşkü’nde gerçekleşen toplantının ardından yeni sisteme dair çalışmaların bir an önce tamamlanması bekleniyor. Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün bir araya geldiği toplantıda bu konulara dair de bilgi paylaşımında bulunduğu kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan başkanlığındaki, “yeni sistem” zirvesinde yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı yapısı detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda; başkan yardımcılıkları, bakanlıkların yanı sıra kurullar ve ofislerde de kimlerin görev alacağına dair değerlendirmeler yapıldı. Yeni sistemde, “Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı”nın atanacağı kaydedilirken bu isim bakanlıkları koordinasyon görevini üstelenecek. Bu ismin protokoldeki karşılığının “Başbakan” düzeyinde ve Erdoğan’a en yakın isim olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı’nın bu isimle birlikte, “en az üç” yardımcı ataması da bekleniyor.

YEMİN 8 TEMMUZ'DA

Milletvekilleri 8 Temmuz’da yemin edecek. Erdoğan da bu yemin töreninden önce veya sonra yemin ederek resmen görevine başlayacak. Erdoğan’ın yemin etmesinin ardından, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” de devreye girecek. Bu süreç içinde hükümet, yetki kararnameleri ile yeni sistemin alt yapısını hazırlayacak. Yetki kararnamesine dayalı KHK’lar ile öncelikle yeni sisteme hazırlık yapılacak. Erdoğan’ın göreve başlamasıyla da kendisinin yayımlayacağı bir kararname ile bakanlıkları yapılandırması ve bakanlıklara da atamaları yapması bekleniyor. Yeni bakanlıklar, Bakanlar Kurulu, görev, yetki ve teşkilat yapısını düzenleyen yürürlükteki kanunlar, bunlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girmek üzere mülga edilecek.

Başbakan Binali Yıldırım ve tüm bakanlar Erdoğan’ın yemin törenine, “Başbakan” ve “bakan” olarak girecek, ancak yemin edilmesinin hemen ardından hükümet düşeceğinden bu görevlerini bırakmış olacaklar. Bu nedenle Erdoğan’ın fazla vakit geçirmeden yemin töreninin hemen sonrasında kabinesini açıklaması bekleniyor.

YAŞ'A YENİ MODEL GELİYOR

Erdoğan’ın göreve başlamasının ardından gündeminde kendisine bağlı Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile ilgili yeniden yapılandırma olacak. Bu çalışmanın mayıstan bu yana yürütüldüğü de kaydedildi. Bu iki başkanlığın yanı sıra daha önce değiştirilen Yüksek Askeri Şura’nın içinde kim olacağı ve nasıl işleyeceğine dair yapısı ile ilgili de yeniden bir düzenleme yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Milliyet