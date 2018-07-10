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Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Ziya Selçuk, "Bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz." dedi

10 Temmuz 2018 Salı 01:52
Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan ilk açıklama!

Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde görev almasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yepyeni bir heyecanla yepyeni bir hizmetin hep birlikte, bir ortak dil üzerinden inşa edilmesinin peşindeyiz." diye konuştu.

Ziya Selçuk, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bunun ne kadar zor bir görev olduğunun farkındayız. Bu zor görevin de şahsi bir mesele olmadığının, bireysel bir iş olmadığının, bunun bir ekip işi olduğunun, bunun bir millet ödevi olduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizim önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var ve bunun için bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz."

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 01:52
  1. Ziya Selçuk
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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