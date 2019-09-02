Yeni Mercedes AMG GLB 35 tanıtıldı

Mercedes’in, 221 beygir güç üreten turboşarjlı GLB 250 modelinin ardından daha ateşli bir versiyon sunacağı biliniyordu. Yeni performans modeli daha fazla güç ve daha fazla off-road yeteneğiyle geldi. Standart 250 modeli ile aynı 2.0 litrelik turboşarjlı motoru kullanan otomobil, çift kaydırmalı turboşarj eklentisiyle birlikte 306 bg ve 400 Nm tork üretebilecek seviyeye getirildi. Bu sayede yedi koltuklu GLB modelinin 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye sürerken, maksimum hızlanması 250 km/s oldu. Çift kavramalı yedi ileri otomatik şanzımana ve 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemine sahip araç, standart versiyonun sunduğu sürüş modları yerine AMG tarafından hazırlanan yeni sürüş modlarına kavuştu. G LB 250’de bulunan Eco ve Sport modlarının yerini Slippery, Comfort, Sport ve Sport + modları aldı.