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Spor Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı
Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:24:42 -
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla taraftarına seçtirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, önceki gün "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz." başlığıyla 3 forma görseli paylaşıldı.

9 bine yakın taraftarın oy kullandığı ankette 1 numaralı formanın seçildiği aktarılarak, "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini, siz büyük taraftarımızın oylarıyla belirledik. En çok oyu alan 1 numaralı formamız, yeni sezon forma stoklarımıza dahil edilmiştir. Teşekkürler büyük taraftarımız." ifadelerine yer verildi.

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