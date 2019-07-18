Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki rakibi belli oldu Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana oldu.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya ekiplerinden Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Ayrıntılar geliyor...

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