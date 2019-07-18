Yeni Malatyaspor’un rakibi NK Olimpija oldu Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek olan Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 2.

Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek olan Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi Slovenya ekibi NK Olimpija oldu.

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. Slovenya’nın NK Olimpija ekibiyle rakip olan Malatya ekibi, ilk maçını evinde 25 Temmuz’da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos’ta Slovenya’da gerçekleşecek.

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