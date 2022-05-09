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Spor Yeni Malatyaspor'u şoke eden ölüm!
Spor

Yeni Malatyaspor'u şoke eden ölüm!

Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. 29 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 13:58:00 - 2022-05-09 14:39:07
Yeni Malatyaspor'u şoke eden ölüm!

Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. 29 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.

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