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Spor Yeni Malatyasporlu Cueva'dan Süper Lig değerlendirmesi:
Spor

Yeni Malatyasporlu Cueva'dan Süper Lig değerlendirmesi:

"Süper Lig çok çekişmeli, çok zor bir lig. Ayrıca bir alt ligi de takip ediyorum; Süper Lig'e gelmek için çok büyük mücadele ve yarış var. Bu lige gelmek kolay değil" - "Taraftarlar sosyal medyadan bana 'hoş geldin' dedi, bunu gördüm. Biz de kulübümüzü en yüksek yerlere taşımak için savaşacağız, birlikte olursak birçok şeyi başarabiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:12:59 -
Yeni Malatyasporlu Cueva'dan Süper Lig değerlendirmesi:


MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi orta saha oyuncusu Christian Cueva, takımını üst sıralara taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Takımın Bolu'daki kampına katılan Perulu Cueva'nın açıklamaları kulübün internet sitesinde yayımlandı.

Yeni Malatyaspor'un geçen sezon Avrupa'da mücadele etmesiyle dikkatini çektiğini aktaran Cueva, "Buraya gelmemin sebeplerinden biri kulübün geçen sezon kendini göstererek, Avrupa'ya gitmesi. Geçen sezon lige iyi başlaması ve iyi işler yapması, bunlar benim dikkatimi çekti. Rüyaları, arzuları olan bir kulüple aynı yolda yürümeyi tecrübe etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Süper Ligi'ni takip ettiğini ve takımlara yabancı olmadığını dile getiren Cueva, "Süper Lig çok çekişmeli, çok zor bir lig. Ayrıca bir alt ligi de takip ediyorum; Süper Lig'e gelmek için çok büyük mücadele ve yarış var. Bu lige gelmek kolay değil, Yeni Malatyaspor da Süper Lig'e çıkmış, büyük uğraşlar vermiş, özveride bulunmuş. Bu ligde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de top koşturan Arturo Mina'nın kendisine ligi anlattığını ve Yeni Malatyaspor'a gelmesinde etkili olduğunu aktaran Cueva, şunları kaydetti:

"Zor bir ligde yarışacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Büyük bir kulüp olmak istiyoruz. İki haftada lige hazır olacağım ama yüzde 100 hazır olacağım dersem yalan olur ancak yüzde 80 hazır olacağım. Şunu da söyleyeyim pandemi sürecinde yeni tip koronavirüs varken zor bir ortam. Bir kulüpte mutluysanız çok çabuk adapte olursunuz. Kendinizi iyi hissediyorsanız, çok daha çabuk hazırlanırsınız. Ben de bu kulüpte mutluyum, lige çabuk hazırlanacağım. Taraftarlar sosyal medyadan bana 'hoş geldin' dedi, bunu gördüm. Biz de kulübümüzü en yüksek yerlere taşımak için savaşacağız, birlikte olursak birçok şeyi başarabiliriz."



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