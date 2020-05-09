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Spor

Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:35:43 -
Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım oyuncuları ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."

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