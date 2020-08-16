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Spor

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:55:00 -
Yeni Malatyaspor'da teknik direktör belli oldu

2019-2020 sezonunu küme düşme hattında tamamlayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Guilherme ve Jahovic gibi kilit isimleri sattıktan sonra gerileyen sarı kırmızılı ekip yeni sezon için hoca arayışlarına başladı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon Ankara ekibi Gençlerbirliği’nin başında yer alan Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.

Beinsports’un haberine göre, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’ni kümede tutan 50 yaşındaki teknik adam Hamza Hamzaoğlu önümüzdeki sezon Doğu ekibi Yeni Malatyaspor’un başında olacak.

Adil Gevrek istifaya davet ediliyor

Yeni Malatyaspor'da taraftarlar kulüp başkanı Adil Gevrek'e istifa çağrılarını sürdürüyor. Taraftarlar, son dönemde kulübün transfer ve yönetim politikasına sert eleştiriler getiriyor.

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