Yeni Malatyaspor’da korona virüse rastlanmadı

Yeni Malatyaspor’da futbolculara, altyapı antrenörlerine ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Süper Lig’e 12 Haziran’da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü topbaşı yapacağını açıklayan Yeni Malatyaspor’da korona virüse rastlanmadığı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.