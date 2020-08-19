  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Spor

Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 21:35:31 -
Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu. Kulübümüz teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninden fotoğrafların da yer aldığı duyurunun ardından, Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinden görsellerin yer aldığı bir video paylaşımı da yapıldı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Bugün öğle saatlerinde oyuncu Bergüzar Korel, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarının ulaşabileceği ilaçlar için bakanlıktan ağlayarak yar..
Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti
Gündem

Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tehdit kokan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü...
İmamoğlu Erdoğan’a yakın olmaya çalışıyor! Her ay 7 bin TL verecek
Siyaset

İmamoğlu Erdoğan’a yakın olmaya çalışıyor! Her ay 7 bin TL verecek

Parti tabanı istemediği halde 2023 seçimlerine hazırlanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakikalık mesa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı