0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor’da genç futbolcu Özer Özdemir, Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başardı

Yeni Malatyaspor’un Fransa’nın Le Havre takımından transfer ettiği genç sağ bek oyuncusu Özer Özdemir, Faslı Issam Chebake’nin sakatlığında bulduğu forma şansını iyi kullanarak hocası Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başardı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
Yeni Malatyaspor’da genç futbolcu Özer Özdemir, Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başardı

Yeni Malatyaspor’un Fransa’nın Le Havre takımından transfer ettiği genç sağ bek oyuncusu Özer Özdemir, Faslı Issam Chebake’nin sakatlığında bulduğu forma şansını iyi kullanarak hocası Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başardı.


21 yaşındaki Fransa doğumlu Özer Özdemir, ligin 2. haftasında forma giydiği Medipol Başakşehir maçındaki başarılı performansından sonra, geçen hafta oynanan Trabzonspor müsabakasında da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Sezon başında Fransa 2. Ligi ekiplerinden Le Havre’den transfer edilen Özer Özdemir, oynadığı maçlarda özellikle sürati ve kademelere zamanında girme başarısıyla dikkat çekti.


Genç futbolcu Trabzonspor maçında bordo mavili takımın en etkili oyuncusu Nwakaeme’ye etkili olma fırsatı vermeyerek, hocasının kendisine güvenini boşa çıkarmadı.


Gurbetçi futbolcu Özer, Faslı Issam Chebake’nin ligin 1. haftasında oynanan M. Başakşehir maçında sakatlanması üzerine oyuna girmiş ve sergilediği performansla formayı kolay kolay vermeyeceğinin mesajını vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boyner Büyük Mağazacılık AŞ hisselerinin tamamı Boyner Holding AŞ'nin
    1. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ..
    2. Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı..
    3. Seyir halinde uyuşturucu kullanırken..
    4. Kayserispor-Galatasaray maçını..
    5. Boluspor, Erzurumspor maçına 3 puan..
    6. Fenerbahçe Kameni ile yollarını..
    7. Mideyi istila eden gizli ajan
    8. TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
    9. İdlib'deki gözlem noktasına saldırı..
    10. İstanbul Avrupa Yakası’nda 9 günlük..
    11. Kurum müdürlerinden gazi Uzman Çavuş..
    12. Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri..
    13. Muş Valisi İlker Gündüzöz 'Malazgirt..
    14. Yanan ormanları canlandırmak için öyle..
    15. KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için..
    16. Ağrı’ da gece yarısı çıkan yangın..
    17. RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet..
    18. ANALİZ - İtalya’da hükümet krizi:..
    19. Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına..
    20. Tapu Müdürü Erdem’e veda yemeği
    21. Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden..
    22. Karadenizli balıkçılar ’Vira..
    23. Spor il Md.lüğü 'Özel çocuklar'..
    24. Atık sulardan uyuşturucu madde tesbiti
    25. Şehrin ortasında ayı nöbeti
    26. Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    27. Körfez ülkeleri ABD ve İran'a karşı..
    28. GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK'ya..
    29. Turistler Bilecik'e hayran kaldı!
    30. İş için gelen ailelerin çocukları..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog