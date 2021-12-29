  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni Malatyaspor’da Bandırmaspor hazırlığı
Spor

Yeni Malatyaspor’da Bandırmaspor hazırlığı

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 16:48:00 -
Yeni Malatyaspor’da Bandırmaspor hazırlığı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip, Yeni Malatya Stadı'nda teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Antrenmanda futbolcular taktik çalışmayla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.00'te oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay