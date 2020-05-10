  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Yeni Malatyaspor yarın top başı yapacak

Süper Lig’e 12 Haziran’da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından Malatya’da toplanma kararı alan Yeni Malatyaspor, yarın top başı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:45:38 -
Yeni Malatyaspor yarın top başı yapacak

Süper Lig’e 12 Haziran’da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından Malatya’da toplanma kararı alan Yeni Malatyaspor, yarın top başı yapacak.


Bir kısım futbolcusu ve kulüp çalışanlarına yaptırdığı korona virüs testi negatif çıkan sarı-kırmızılılar, yarın sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.


Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılacak ilk çalışmaya Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı.


Bu arada korona virüs testinin ikinci kısmının salı günü teknik heyetin de yer aldığı diğer gruba yapılacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı