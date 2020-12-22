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Spor Yeni Malatyaspor, yarın lider Alanyaspor'a konuk olacak
Spor

Yeni Malatyaspor, yarın lider Alanyaspor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:50:18 -
Yeni Malatyaspor, yarın lider Alanyaspor'a konuk olacak

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

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