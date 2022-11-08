Yeni Malatyaspor-Uşakspor maç sonucu Özet
Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turu maçında Yeni Malatya sahasında Uşakspor'u konuk etti. Maçın sonucunu merak edenler ise 'Yeni Malatyaspor maçı ne oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yeni Malatyaspor, 4. eleme turunda Uşakspor'u konuk etti. Peki, maç ne oldu kaç kaç bitti?
Yeni Malatyaspor-Uşakspor maç sonucu Özet
Yeni Malatya-Uşakspor maçı 14.00'te başladı. Maç Uşakspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.