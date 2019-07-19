Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı transfer etti

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Alanyaspor formasını giyen 33 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ufuk Ceylan. Bugün yapılan görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Ufuk Ceylan ile 1+1 sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.



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