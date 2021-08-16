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Spor Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç sonucu| Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç skoru kaç?
Spor

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç sonucu| Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç skoru kaç?

Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 ilk maçına bugün Malatya deplasmanında çıkıyor. Futbolseverler tarafından Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç skoru merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 20:08:00 -
Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç sonucu| Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç skoru kaç?

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç skoru kaç? Süper Lig'in ilk haftasında bugün Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi. Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçı bugün Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Maç skoru futbolseverler tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maç skoru kaç?

Yeni Malatyaspor : 1

Trabzonspor: 4

ilk yarı sona erdi.

İlk 11 kimlerden oluşuyor?

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

 

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