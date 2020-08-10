  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın yer almadığı idman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:11:21 -
Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanan Malatya temsilcisi, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına ısınma hareketleriyle start verdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın yer almadığı idman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Yeni sezonun hedeflerimize ulaştığımız ve hafıza arşivimize kayda değer mutluluk kareleri sığdırdığımız bir sezon olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız
Gündem

Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, değerlerimize savaş açma hüviyeti taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kritik ifadeler k..
AK Parti açıkladı! İşte Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı
Siyaset

AK Parti açıkladı! İşte Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı

Katıldığı etkinlikte çeşitli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşka..
Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...
Ekonomi

Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...

Altındaki hızlı yükselişin ardından uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırdı. Stratejist Yeliz Karabulu..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı