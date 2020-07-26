Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

17. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Farnolle'nin sağından dışarı çıktı.

29. dakikada Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kjartansson'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza yayında topla buluşan Kjartansson'un yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada Djilobodji'ın verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Güray Vural'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor küme düştü.

48. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Umut Bulut'un vuruşunda top bu kez direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Furkan Soyalp'in sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Kenan Özer, Murat Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Djilobodji'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti.

Yeni Malatyaspor küme düştü

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak tarihide ilk kez Süper Lig'de yükselen sarı-siyahlı ekip, üçüncü sezonunda küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ligin ikinci yarısında bu performansını sürdüremedi.

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.

Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise kötü performans gösterdi.

Sezonun ikinci yarısında teknik direktör Kemal Özdeş ile çalışan ancak istediğini bulamayan sarı-siyahlılar, son olarak deneyimli teknik adam Hikmet Karaman ile çalıştı. Malatya ekibi Karaman idaresinde çıktığı maçlardan da istediği sonuca ulaşamadı.

Sezonun ikinci yarısı sadece 8 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, 34. haftayı 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

Gaziantep FK sezonu 46 puanla tamamladı

Gaziantep Futbol Kulübü, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlayarak, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Ligin son maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Papy Djilobodji'nin 63. dakikada kaydettiği golle 1-0 geçen Gaziantep temsilcisi, 46 puana ulaştı.

Puan sıralamasında kendisine 8. sırada yer bulan Gaziantep FK, sezon başında belirlediği "Ligi ilk 10 takım arasında bitirme" hedefini de yakalamış oldu. Sezon boyunca attığı 49 gole karşı 50 kez kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gösterdiği performanla da farkını ortaya koydu.

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyerek salgın sonrasında yenilgi yüzü görmeyen ligin tek takımı haline gelen Gaziantep ekibi, Malatya deplasmanından elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini de 8 maça çıkarmış oldu.

Gaziantep FK, sezonu 46 puanla tamamladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor cephesi

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşadıklarının kolay olmadığını ifade etti.

Oynadıkları 90 dakikanın kendilerine, atan ile tutanın iyi olması gerektiğini gösterdiğini anlatan Karaman, "Bugün 3 tane direkten dönen top var ama o kadar net pozisyon ki bunlar, birini içeri atmamız gerekiyor. Yediğimiz gol de barajın arasından geçen bir top." diye konuştu.

Karaman, salgın sürecinde 8 maç oynadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu 8 maç içerisinde buna benzer maçlar yaşadık. Beşiktaş maçı ikinci yarı başladı penaltı yaptırdık. Sadece kalecimiz 3 tane penaltı yaptırmış, düşünebiliyor musunuz. Bunu söylerken suçlamak için söylemiyorum. Beşiktaş maçının ilk devresinde en az iki net pozisyonumuz var. İçeri galip girmemiz gerekirken mağlup bitirdik. Aynı şekilde Kasımpaşa maçında 1-0 galipken inanılmaz hatalar yapıp golleri yedik. Fenerbahçe maçında 90 dakikada 2-1 galipsin uzatmada 3-2 mağlup bitirdik. Şu var; bazı oyuncu arkadaşlara pandemi döneminde önemli görevler düşüyordu maalesef onlar bu mücadele içerisinde yer almadı. Bizim açımızdan çok önemliydi. Mesela bir kalecimizle 34 maçta oynamışız. Farnolle 34 hafta oynamış, bu kolay değil. Ufuk da feshedip gittikten sonra tamamen yalnız kalmıştır. Formsuz oyuncuları değiştirebiliyorsun ama kalecide böyle bir şansınız olmuyor."

Takımın depremin ardından salgın yaşadığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Yabancı oyuncuların huzursuz olduğu dönemler var ama kulüpler de bir yerden gelir alıyor, gelir alamayınca oyuncuya ödeyemiyor. Bu bizi inanılmaz etkiledi, diğer takımları da etkiledi. Düşen takımlara ve düşme potasındaki takımlara bakın inanılmaz ekonomik kriz içerisinde mücadele etmişlerdir. Ligde kalsaydık diğer takımlar adına çok şey konuşacaktık. Çok üzücü bir durum. Malatya, Kayseri, başkent Ankara'nın burada büyük şanssızlıkları olmuştur. Dolayısıyla inşallah yetkililerin bu pandemi döneminde futbol takımlarının yaşadığı hem ekonomik hem ruhsal...Testler yaptırdık, pozitif çıktığında antrenmanları iptal ediyorsun, oyuncu maça gelmiyor. Bunları küme düştükten sonra dile getirmek biraz farklı bakış açılarından da değerlendirildiğinde olumsuz gözükebilir ama biz mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücedele içerisinde inanılmaz şeyler yaşadık. Dolayısıyla şehre karşı sorumluluğumuz vardı. Biz bu sorumluluk içinde asla bırakmadık. Pandemi sürecinde biz de gelmeyebilirdik. Bir takım şartlar öne sürebilirdik ama bütün zorlukları göz önüne alarak buraya geldik, mücadele ettik ve bu mücedele içerisinde var olduk. Onun için fevkalade üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde federasyonumuz bu konuyu iyi bir şekilde değerlendirir. Diğer takımlar da düşen takımların empatisini yapar, herkes sonra mutlu sona ulaşır."

Gabriel Margarit: "İlk yılımız ve ligi sekizinci bitirdik"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ise Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" diyerek, bu kadro ve teknik ekiple gelecek yıl tekrar Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Kendi takımını ise kutlayan Margarit, şöyle konuştu:

"Bu sezon Süper Lig'de ilk yılımız ve ligi sekizinci bitirdik. Hocamız Marius Sumudica çok güçlü bir takım oluşturdu. Hocamız Süper Lig'e 3-5-2 sistemiyle hiç alışık olmayan bir sistemle giriş yaptı. Biz bu sistemi oynadık çünkü bu sisteme uygun oyuncularımız vardı. Bizim için gerçekten çok büyük başarı. Kulüp malzemecisinden başkanına kadar herkesi tebrik ediyorum."