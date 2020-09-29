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Spor Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yı transfer etti
Spor

Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:38:58 -
Yeni Malatyaspor, Semih Kaya'yı transfer etti

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Kaya'yı transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Semih Kaya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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