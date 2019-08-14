Yeni Malatyaspor-Partizan maçına doğru





MALATYA (AA) - Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacakları maça ilişkin, ilk karşılaşmadaki gibi bir oyunu sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Milosevic, karşılaşmanın oynanacağı Yeni Malatya Stadı'nda futbolculardan Aleksandar Stevanovic ile basın toplantısı düzenledi.

İlk maçı 3-1 kazandıklarını ve her iki takımın da birbirini tanıdığını söyleyen Milosevic, "Biz onlara, onlar da bize sürpriz yapamaz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada göstermek istiyoruz." dedi.

Milosevic, ilk maçta istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve iyi bir skor elde ettiklerini anlatarak, yarınki karşılaşmada değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Bir basın mensubunun Yeni Malatyaspor taraftarının oluşturduğu atmosferin Partizan takımı üzerinde etkisinin nasıl olacağını sorması üzerine Milosevic, şunları kaydetti:

"İlk maçtaki skoru kafamızdan silmemiz lazım. Yarın, bir önceki maçta yaptığımız şeyleri tekrar tekrar yapmaya çalışacağız. Bunun yanında bazı yeni sürprizler de yapmaya çalışacağız. Biz Sırbistan'da taraftarlardan çok şey gördük, taraftarlar bizi korkutamaz, önemli olan saha."

Milosevic, oyuncularıyla en iyi oyunu sahaya koymak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.





- Stevanovic: "İlk karşılaşmadan daha zor bir maç bizi bekliyor"





Partizan takımının oyuncusu Aleksandar Stevanovic, kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade etti.

Müsabakayı kazanarak turu geçmek istediklerini anlatan Stevanovic, "İlk karşılaşmadan daha zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü deplasmanda oynuyoruz. Rakip takımın taraftarlarının önünde oynuyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, Belgrad'da gösterdiğimiz oyunu burada gösterirsek, bizim için çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Geçen maçın kahramanıydınız, bu karşılaşmada da öne çıkacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Stevanovic, "Yarın bizim takım olarak oynamamız lazım. Kimin kahraman olacağının bir önemi yok, önemli olan bizim turu geçmemiz." cevabını verdi.