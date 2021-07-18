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Spor Yeni Malatyaspor Mallan ile anlaştı
Spor

Yeni Malatyaspor Mallan ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 11:45:00 -
Yeni Malatyaspor Mallan ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüpte geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mallan, 2 yıllık mukaveleye imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mallan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 'Hoş geldin' Stevie." ifadeleri kullanıldı.

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