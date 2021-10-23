Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

15. dakikada Yeni Malatyaspor kontratağında Chouiar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, kaleci Lis gole izin vermedi.

19. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Altay hızlı hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bamba'nın sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

53. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lis gole izin vermedi.

57. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yeni Malatyaspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta topu taşıyan Mustafa Eskihellaç'ın altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa Tetteh, yerden düzgün vurdu. Top, ağlarla buluştu: 1-0

66. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın içeri çevirdiği topa Aabid'in vuruşunda, Ceyhun Gülselam'ın topu eliyle kestiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, farkı 2'ye çıkardı: 2-0

82. dakikada Altay'ın hızlı hücumunda sağ tarafta topla buluşan Bamba, ceza sahasına girdiği sırada Karim Hafez'le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Bamba, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

"Üç puan almak önemliydi"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de Altay'ı 2-1 yendikleri maçta aldıkları 3 puanın önemli olduğunu belirtti.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gevrek, maç boyunca takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Karşılaşmada iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Gevrek, "Üç puan almak önemliydi. Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek 3 puan aldık. Bu maçın kazanılması önemliydi, deplasmanda kazandığımız maçı burada 3 puanla taçlandırdık. İyi bir yoldayız, iyi bir takımımız var. "diye konuştu.

Beş hafta kazanamayan bir takımın taraftarının önünde önemli bir galibiyet aldığına dikkati çeken Gevrek, şunları kaydetti:

"Herkesi tebrik ediyorum, çıkışımız devam edecek. Hocamız iki maçında da galibiyet aldı, artık önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız. Maç maç gidiyoruz, 5 maç üst üste kaybettik, hakikaten biraz kredimizi tükettik. Çok şükür iki maç üst üste kazanarak hem moral hem de konum anlamında iyi bir yere geldik. Maraton uzun. Önümüzdeki Kasımpaşa maçını deplasmanda kaybetmeyeceğiz, oradan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz."

Stattaki taraftar sayılarının yavaş yavaş artmaya başladığını belirten Gevrek, "Bilet fiyatlarını Anadolu takımlarının ortalamasını alarak belirledik, en ucuz biziz. Bilet fiyatlarıyla alakalı taraftarımızın talebi varsa değerlendiririz. Maçı bugün kazandık ama taraftarın desteğiyle kazandık. Taraftarın takıma destek olarak sahip çıkması çok önemli, bugün burada yaşadık. Bundan sonraki maçlarımıza da taraftarımızı davet ediyoruz. Bu stadı doldurarak oynamak istiyoruz. Hafta içi olmasına rağmen gelen taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.