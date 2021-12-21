  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:56:00 -
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay