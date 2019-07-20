Yeni Malatyaspor kaleci transferini resmen duyurdu!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen tecrübeli file bekçisi Ufuk Ceylan'ı transfer ettiğini duyurdu.20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:42
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Alanyaspor formasını giyen 33 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ufuk Ceylan. Bugün yapılan görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Ufuk Ceylan ile 1 1 sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
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