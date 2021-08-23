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Yeni Malatyaspor İzmir'de 3 puanı aldı
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Spor Yeni Malatyaspor İzmir'de 3 puanı aldı
Spor

Yeni Malatyaspor İzmir'de 3 puanı aldı

Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 00:57:00 -
Yeni Malatyaspor İzmir'de 3 puanı aldı

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta tek gol ikinci yarıda geldi.

Yeni Malatyaspor'un golcüsü Benjamin Tetteh 56. dakikadaki golüyle takımını 1-0 öne geçirirken bu gol mücadelenin sonucunu da belirledi.

Yeni Malatyaspor, İzmir'de 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve puanını 3 yaptı. Evinde kaybeden Göztepe ise ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı. İzmir ekibinin 1 puanı bulunuyor.

Göztepe: 0 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Murat Altan

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan (Dk. 85 Tijanic), Berkan Emir (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 76 Baku), Cherif Ndiaye, Beykan Şimşek (Dk. 65 Lourency), Jahovic (Dk. 76 Ege Özkayımoğlu)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir (Dk. 87 Abdulsamed Damlu), Semih Kaya, Wallace, Hadadi, Mustafa Eskihallaç, Mallan (Dk. 66 Sadık Çiftpınar), Nshimirimana, Aabid (Dk. 90+2 Rahman Buğra Çağıran), Karim Hafez, Adem Büyük, Tetteh (Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş)

Gol: Dk. 56 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Nshimirimana (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 40 Obinna (Göztepe)

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