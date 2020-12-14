  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:59:17 -
Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarı sahasında Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! Fatih Erbakan, AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı
Dünya

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! Fatih Erbakan, AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!
Gündem

MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!

MİT, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ajanlarına büyük darbe indirdi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve 11 kişi yak..
İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia
Sağlık

İstanbul'da yakınları koronadan vefat eden vatandaşlar dikkat! Gökçek'ten flaş iddia

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplu taşımaların sıklığının azaltılması ve bu şekilde yoğunluk oluşması nedeni ile, C..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay