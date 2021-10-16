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Spor Yeni Malatyaspor haftalar sonra kazandı
Spor

Yeni Malatyaspor haftalar sonra kazandı

Süper Lig'in 9. hafta maçında Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 21:26:00 -
Yeni Malatyaspor haftalar sonra kazandı

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı.

Maçta Yeni Malatyaspor'un ilk golünü 36. dakikada Tetteh kaydetti. İkinci golü ise 55. dakikada Simon Deli kendi kalesine attı.

Bu skorla Yeni Malatyaspor puanını 9'a yükseltirken, Adana Demirspor ise 12 puanda kaldı.

Gelecek hafta Yeni Malatyaspor evinde Altay'ı ağırlayacak. Adana Demirspor ise deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

Adana Demirspor: 0 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul (Dk. 84 Tarık Çamdal), Svensson (Dk. 84 Kaan Kanak), Stambouli (Dk. 69 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 69 Ezeh), Bjarnason (Dk. 46 Assombalonga), Belhanda, Vargas, Balotelli

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace Dos Santos, Haddadi, Aabid, Ndong, Chouiar (Dk. 90+2 Nshimirimana), Karim Hafez (Dk. 79 Mustafa Eskihellaç), Tetteh (Dk. 79 Bwalya), Adem Büyük (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 36 Tetteh, Dk. 55 Simon Deli (Kendi kalesine) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Yunus Akgün, Dk. 49 Castro (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 42 Ndong, Dk. 74 Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

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