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Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:50:35 -
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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