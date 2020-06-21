Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla devam etti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.