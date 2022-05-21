Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maç sonucu (Özet)
Süper Lig'de sezonun son maçında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Futbolseverler Yeni Malatya Fenerbahçe maçının kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne oldu?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 22 Mayıs'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Sezonun son haftasında Yeni Malatya sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maç sonucu (Özet)
Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.