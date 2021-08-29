Yeni Malatyaspor evinde kazandı
Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep'i 2-0 yendi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında, Gaziantep'i konuk etti.
Maçın 8. dakikasında Tetteh'in orta sahada kaptırdığı top, Sagal'a geldi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.
17. dakikada Tetteh'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Aabid'in vuruşunda, top auta gitti.
23. dakikada Recep Niyaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aabid'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.
58. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh, karşı karşıya kaldığı kaleci Günay Güvenç'i çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşma, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.