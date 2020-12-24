Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Yeni Malatyaspor hazırlıklarına yarın devam edecek.