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Yeni Malatyaspor büyük düşünüyor

Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, kulüp olarak koydukları hedeflere birer birer ulaştıklarını ifade ederek, “5 yılda ortaya konulan hedefleri tek tek gerçekleştirerek ilerliyoruz.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:20
Yeni Malatyaspor büyük düşünüyor

Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, kulüp olarak koydukları hedeflere birer birer ulaştıklarını ifade ederek, “5 yılda ortaya konulan hedefleri tek tek gerçekleştirerek ilerliyoruz. Daha önümüzde birçok hedef var. Ama sabırla, ama çalışmayla o hedeflerimize de ulaşacağız inşallah” dedi.


Yeni Malatyaspor’un başında 5. yılını geride bırakmaya hazırlanan Başkan Adil Gevrek, 2. Lig’den aldığı takımı Avrupa’ya taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Gevrek, geldiği günden bugüne koyduğu hedefleri tek tek gerçekleştirerek de dikkatleri üzerine çekti.



“Sabırla, çalışmayla o hedeflerimize de ulaşacağız inşallah”


Koydukları hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirten Gevrek, “1. Lig’deki ilk senemizde 2 yılda şampiyonluk hedefi koyduk ve gerçekleştirdik. 1. Lig’de ikinci sırayı alarak Sivasspor’un ardından Süper Lig’e yükseldik. Daha sonra Süper Lig’deki ilk sezon için konulan ilk 10 hedefini de gerçekleştirerek önemli bir başarıya daha imza attık. Süper Lig’in ikinci senesi için ise Avrupa kupaları hedefi koyduk ve Allah’a şükür bunu da hep birlikte başardık. 5 yılda ortaya konulan hedefleri tek tek gerçekleştirerek ilerliyoruz. Daha önümüzde bir çok hedef var. Ama sabırla, ama çalışmayla o hedeflerimize de ulaşacağız inşallah” dedi.



“Geçen sezon ki hedefimizin gerisine düşmemek”


Gevrek, Süper Ligi de değerlendirerek, şunları söyledi:


“Henüz ligin başında olmamıza rağmen takımların güç dengelerinin birbirlerine çok yakın olduğunu görüyoruz. Buda bize sezonun daha önceki sezonlara göre zorlu geçeceğini gösteriyor. Kendimizi değerlendirecek olursak, iyi bir hocayla başladık. Kurduğumuz kadroda bize göre başarıya götürebilecek bir kadro. Bu sezon ki hedefimiz açıkçası geçen sezon ki hedefimizin gerisine düşmemek. İnşallah yine Avrupa Kupalarına kalmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz.”

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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