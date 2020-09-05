Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Ganalı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'i transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak 23 yaşındaki forvet Tetteh ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Tetteh'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.