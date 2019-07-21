Yeni Malatyaspor, Avrupa kupası maçı hazırlıklarına Malatya’da devam edecek Yeni Malatyaspor, 14 Temmuz’da başladığı Topuk Yaylası kampını tamamlayarak 2 günlük izne ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, 14 Temmuz’da başladığı Topuk Yaylası kampını tamamlayarak 2 günlük izne ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, çalışmalarını Malatya’da sürdürecek.

25 Haziran Salı günü Malatya’da hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor, 1 Temmuz’da Bolu Abant’ta ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar ardından 14 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası kampıyla hazırlıklarına devam etti.

25 Temmuz Perşembe günü Malatya’da UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip 2 günlük iznin ardından 22 Temmuz Pazartesi günü Malatya’da hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Kampa geç katılan ve idman eksikliği olan 4 futbolcu Gökhan Töre, Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina’nın kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası’nda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Yeni Malatyaspor kamp çerçevesinde 2 hazırlık müsabakası oynadı. Bosna ekibi Celik Zenika’yı 1-0 yenen Malatya temsilcisi, Romanya takımı Rapid Bükreş’e ise 2-0 mağlup oldu.Sivasspor ile oynanan hazırlık maçı ise yoğun sis nedeniyle yarıda kaldı.

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