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Spor Yeni Malatya-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Yeni Malatya-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

1.Lig'de 4.hafta heyecanı devam ediyor. Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti? Çaykur Rizespor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 22:06:00 -
Yeni Malatya-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

1.Lig'in 4.haftasında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeni Malatya-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup oldu.

Maçın 34.dakikasında Yeni Malatyasporlu Buğra Çağıran gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

39'da Van der Hurk kullandığı penaltı ile konuk ekibi öne geçirdi: 0-1

47.'de Burak Kavlak ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Yeni Malatyaspor sahada 9 kişi kaldı.

49'da Van der Hurk bir kez daha penaltı noktasına geçti: 0-2

52'de Farouk Miya skoru 3-0'a taşıdı.

73'te bir kez daha sahneye çıkan Farouk Miya durumu 4-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Çaykur Rizespor oldu.

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