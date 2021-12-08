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Medya Yeni Kurtlar Vadisi resmen geliyor! Yalnız Kurt'un son tanıtımı heyecanı üst seviyeye çıkardı
Medya

Yeni Kurtlar Vadisi resmen geliyor! Yalnız Kurt'un son tanıtımı heyecanı üst seviyeye çıkardı

Yeni Kurtlar Vadisi olması beklenen Yalnız Kurt ile ilgili izleyenlerin merakını ileriye taşıyacak ikinci tanıtım yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:23:00 -

Bir zamanların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi hayranları tarafından hala unutulmadı. Kimi kesim tarafından çok eleştirilse de kendine has bir kitlesi olan Kurtlar Vadisi dizisinin bir benzeri olan Yalnız Kurt çok yakında ATV'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin ikinci tanıtım yayınlandı. İkinci tanıtımda Cihan Ünal, Yalnız Kurt ile ilgili net mesajlar veriyor. Bu mesajlar diziyle ilgişi gizemi daha da artırır hale geldi. Dizinin hangi gün yayınlanacağı halen belli değil.

Dizide ayrıca Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Deniz Evin gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Yapımcı Osman Sınav, yeni dizisi Yalnız Kurt için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Her şeye rağmen, yürüyebilmemiz için, ihtiyacımız olan duruşu ve karakteri arayışımdır bu dizi" ifadelerini kullanmıştı.

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