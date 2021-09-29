Yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen Yalnız Kurt'a Alparslan Büyük Selçuklu'dan olay transfer
Osman Sınav’ın yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen son projesi Yalnız Kurt'a Alparslan Büyük Selçuklu'dan bomba bir isim katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, sektörün en başarılı yönetmenlerinden M. Çağatay Tosun, duayen yapımcı Osman Sınav’la el sıkıştı.
Bu sezon Alp Arslan Büyük Selçuklu’dan son anda karşılıklı anlaşarak ayrılan Tosun, yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen “Yalnız Kurt”la anlaştı.
Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da “Yalnız Kurt”un ikinci yönetmeni olacak.
Proje Tasarımı ve Konsept Danışmanlığını Osman Sınav’ın yaptığı, dizinin senaryo süpervizörü Şevket Dedelioğlu, senaryoya ise Murat Koca ve Alper Erze imza atıyor.
Dizide Davut rolüne usta oyuncu Cihan Ünal hayat verecek. Dizinin yalnız kurtu Alpay’ını ise Hasan Deniz Yaran oynayacak.