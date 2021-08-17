Yeni kriz her an patlak verebilir! "ABD Çin'e savaş ilan ediyor"

ABD Senatosu Seçilmiş İstihbarat Komitesi Üyesi Senatörü John Cornyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in Tayvan adasında konuşlanmış 30.000 askeri olduğunu söyledi.

Çinli uzmanlar, eğer bu doğruysa, bunun "Çin'in Tayvan"ına yönelik bir askeri işgal olduğunu ve ABD'nin Çin'e savaş ilan etmesi anlamına geldiğini söyledi.

Çinli uzmanlar, Senatör Cornyn'in verdiği rakamların doğrulanması halinde, Çin'in Tayvan'daki ABD birliklerini yok etmek ve adadan atmak için, Tayvan'ı askeri olarak yeniden birleştirmek için derhal "Ayrılık Karşıtı Yasa"yı yürürlüğe koyabileceğini belirtti.

Senatör John Cornyn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'da ABD askerlerinin sayısının nasıl azaldığını göstermek için Güney Kore, Almanya, Japonya, Tayvan ve Afrika kıtasında konuşlu ABD askerlerinin sayısını sıraladı.

Diğerleri pek şaşkınlığa neden olmasa da, Çin'in "benim toprağım" dediği Tayvan adasında 30.000 ABD askerinin olduğu yönündeki açıklama, Çin'i bir hayli kızdırdı.

Sosyal medyada gündem olan açıklama, "Nasıl oluyor da ABD'nin Tayvan'da askerleri var. Bu rakamlar 1979'dan öncesine mi ait, yoksa gizli bir birim mi var?" şeklinde tartışmalara neden oldu.

Ancak, Çinli yetkililer, ABD Senatosu Seçilmiş İstihbarat Komitesi Üyesi, Texas'tan kıdemli bir senatör olarak Cornyn'in açıklamalarını son derece ciddiye alıyor.

Çinli uzmanlar, ABD'nin Çin'in Tayvan adasında 30.000 asker saklama olasılığının göz ardı edilemeyeceğini ve sırrın bu kıdemli ABD politikacısı tarafından kazara ortaya çıkma olasılığının bulunduğunu söylüyor.

Cornyn, tweetinin altındaki tartışmalara ve sürekli yorumlara rağmen herhangi bir düzeltme yapmadı ve tweetini silmedi.

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