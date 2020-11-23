  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? | Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Gündem

Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? | Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs yasakları yeni son durum | Koronavirüs salgınında vakalar artmaya başladı. Hal böyle olunca 20 Kasım’da yeni tedbirler hayata geçirildi. Vatandaşlar vakalar azalmazsa yeni tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, hafta için sokağa çıkma yasağı olur mu? | Türkiye’de tam kapama olur mu? | 14 gün sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:48:00 -
Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? | Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs yeni yasaklar son durum | Koronavirüs salgınında vaka sayıları son dönemde artış gösterdi. Alınan kararla 20 Kasım’dan itibaren 81 ilde kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Peki, hafta için sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? | Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Fatih Altaylı, Habertürk'te ki köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arasında geçen telefon görüşmesini okuyucularına aktardı. Altaylı'nın "15 gün kapama olur mu?" sorusuna Bakan Koca cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tam kapanma o kadar etkili olmayabiliyor her zaman ama şunu çok net söyleyeyim. Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar” dedi.

Korona aşısı nerede satılacak? | Korona aşısına ne zaman başlanılacak?
Korona aşısı nerede satılacak? | Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Korona Virüs

Korona aşısı nerede satılacak? | Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi
Dünya

ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail tarafından düzenlenen tatbikat sırasında tankın taşıyıcıya yüklenmesi esnasında kaza yaşandı. Tank yükleme sırasında devrildi...
Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir
Gündem

Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yap..
Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız
Medya

Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız

Milli ve manevi değerlerimizi zehirlemeye devam eden Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde itiraf niteliğinde bir sahne yayınlandı...
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay