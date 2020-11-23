Koronavirüs yeni yasaklar son durum | Koronavirüs salgınında vaka sayıları son dönemde artış gösterdi. Alınan kararla 20 Kasım’dan itibaren 81 ilde kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Peki, hafta için sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? | Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Fatih Altaylı, Habertürk'te ki köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arasında geçen telefon görüşmesini okuyucularına aktardı. Altaylı'nın "15 gün kapama olur mu?" sorusuna Bakan Koca cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tam kapanma o kadar etkili olmayabiliyor her zaman ama şunu çok net söyleyeyim. Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar” dedi.