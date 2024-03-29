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Siyaset Yeni Kılıçdaroğlu çıktı! YRP’li Gülpınar kendisine oy veremeyecek
Siyaset

Yeni Kılıçdaroğlu çıktı! YRP’li Gülpınar kendisine oy veremeyecek

Yeniakit Publisher
2024-03-29 10:49:00 -
Yeni Kılıçdaroğlu çıktı! YRP’li Gülpınar kendisine oy veremeyecek

Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kasım Gülpınar’ın Pazar günü yapılacak seçimlerde kendisine oy veremeyeceği öğrenildi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine oy verememesinin bir benzeri Şanlıurfa’da yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kasım Gülpınar’ın Pazar günü yapılacak seçimlerde kendisine oy veremeyeceği ortaya çıtı.

Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kasım Gülpınar’ın 31 Mart seçimlerinde oyunu Şanlıurfa’da kullanamayacağı öğrenildi.

Kasım Gülpınar’ın, son dakikada Yeniden Refah Partisi’nden aday olduğu için seçmen kaydını Şanlıurfa’ya aldıramadığı, bu yüzden kendisine oy veremeyeceği belirtiliyor.

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