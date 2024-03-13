Yeni kavganın fitilini ateşledi! Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY TÜRK FUTBOLU İÇİN BEKA SORUNU"

"Son dönemde gündem dinamik, iddialar, iftiralar yoğun. Aslında bu toplantının öznesi rakibimiz olacak. Rakibimizin başkanından yöneticilerine düşürdükleri seviye artık mezbahayı aratmayan vaziyette. Galatasaray'ın Türk futbolcu için nasıl bir beka sorunu olduğunu anlatacağım. Galatasaray başkanı ve yönetcilerinin elde etmek istediklerini kazanmak için ne tür hayali senaryolar ürettiğini istaristiklerle göstereceğim. Kazanmak için her şey mübah anlayışının bu kulüp için kültür haline geldiğini paylaşacağım."

"BAŞKA CAMİALARI AŞAĞILAR, ALAY EDERLER"

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"Türlü türlü şantaj ve itibar suikastı yaparak, özellikle hakemler ve kurulları baskı altında tutarlar ve bunun için hayali düşmanlar yaratırlar. Başka camiaların mutsuzluğundan paye çıkarır, onları aşağılar ve alay ederler. En son Beşiktaş maçında görüldüğü gibi."

"KENDİ MAÇLARINDAKİ HATALARI ÖRTBAS ETMEK İÇİN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATARLAR"

"İşler iyi gitmeyince ya da kendi maçlarındaki hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar. Ligi bitirtmeyiz tehditlerinde bulunurlar, açıklayacağız derler, en sonunda ise istedikleri olunca susarlar. İşler iyi giderken de itidalli olalım derler."

"PROGRAMI YAPAMADAN KANALLARI KAPATILDI"

"Tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Kendi kanallarında "Futbol için adalet" programı yapacaklarını yalanını söylerler. Bir sürü pozisyon yolladık ama program yayınlanmadı. Bu arada programı yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı. Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler. Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler."

"HANGİSİ GERÇEK?"

"TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Bu durum ligin gidişatına göre mi değişiyor? Aralarında danışıklı dövüş mü var? TFF'ye siper oldular. "Türk futbolunun iradeye, liyakatli yönetime ihtiyacı var" dediler. Çok kısa süre sonra TFF'yi istifaya davet ettiler. İki gün önce de TFF'yi hesap vermeye çağırdılar. Hangisi gerçek?"

"ÖNCE KIYAMETİ KOPARDILAR SONRA AYNISINI YAPTILAR"

"Bir maçta kulübümüzün hakkını aramak için devre arasında paylaşım yaptık. Kıyameti kopardılar. Sonra aradan on gün geçti, birebir aynısını kendi maçlarında yaptılar. Paylaşımı yapmadan önce aranızdan bir akıllı 'Fenerbahçe aynı şeyi yaptı, başkanımızın ağzından çok sert şeyler yazdık. Yaparsak riyakarlık olur' demiyor mu"

"BASKI KURMA TAKTİĞİ"

"Bunların bir taktikleri var. Kişiler üzerinde baskı kurup, kamuoyun önüne atmak. Şöyle derler; 'Koç şirketlerinde çalışıyor', 'Fenerbahçe'ye yakın şirketlerde çalışıyor.' Baskı yaparak, saldırarak, köşeye sıkıştırarak hep istediklerini elde etmeye alışmışları. Onun Türk futbolunun beka sorunu diyorum"

"MERTSENİZ SİZ DE BİZİM GİBİ YABANCI HAKEM TALEBİNİ DESTEKLEYİN"

"Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz. Her maçtan sonra hakem hakkında geveliyorsunuz. Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız siz de bizim gibi yabancı hakem talebini destekleyin. Alın size samimiyet testi."

"MİLYONLARIN ARASINDA NEFRET TOHUMU EKİYORSUNUZ"

"Türk hakemlerine güveniyorsunuz, sadece bizim maçlarımızda güvenmiyorsunuz. Riyakar oğlu riyakarsınız. Milyonlar arasında nefret tohumları ektiğiniz için sadece Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz."

OKAN BURUK'A HAKEM SORUSU

"Bu hocaya (Okan Buruk'tan bahsediyor) sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim? Bilenler bilir... Ama tabii yabancı hakemleri de istemezler çünkü Avrupa'da görüyorlar yabancı hakemlerin nasıl yönettiğini."

"ALIN SİZE GERÇEK KOALİSYON"

"Maçlarından önce söz konusu takımların oyuncularıyla ilgili transfer haberleri çıkartırlar. Ya da oynayacakların takımların oyuncularını transfer etmek için teklif yaparlar. Kayserispor'a Mame Thiam için Pendikspor teklif yaptı. Sivasspor'a Sainz için Eyüpspor teklif yaptı. Bu üç İstanbul kulübünün yakın ilişkileri herkesin malumu. Alın size gerçek koalisyon."

MORUTAN TRANSFERİ

"Morutan'ı 3 milyon euroya satmışlar. İşin öyle olmadığını anladık. 3 milyon euroya satılan oyuncu, belli bir maça çıkarsa o para ödeniyormuş. Kulübü de ilk 11'de oynatmıyor. Acaba 3 milyon euro, limit açmada kullanıldı mı? Bunu öğreneceğiz"

BAKAMBU TRANSFERİ

"Bir de Bakambu transferi var. Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferinde de yanlış bilgi verdiler. Real Betis'in 5+5 milyon euro ödeyeceğini öğrendik. Müthiş! Betis başkanı da ödediğimiz paraya bonservis dahil diyor. Bonusun gerçekleşmesi için olağanüstü şartlar olmalı diyor. 5 milyonun içinde maaş da var bonusların içinde. Buradaki olay insanların gözünün içine baka baka yalan söylemek, aldatmak."

"ERDEN TİMUR'UN ZANİOLO SÖZLERİ İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ"

"Bunların bir yöneticisi Zaniolo transferiyle ilgili teklifimizi ifşa ettileri. Bu aslında suç. Diyor ki; 'Fenerbahçe daha çok verdi oyuncuya ama oyuncu bizi tercih etti.' Biz de bunu mahkemeye götürdük. Bilirkişi raporu geldi. Raporda bu kulüp tarafından ödenecek toplam bedelin bonuslar dahil Fenernabahçe'nin teklifinden yüksek olduğu, dolayısıyla Erden Timur'un sözlerinin doğru olmadığı, haksız rekabetin oluştuğu belirtiliyor. Bunlar yargıda da çok güçlüler. Selahattin Baki ve Onur Göçmez'i ifadeye çağırttılar. Amaç rahatsızlık yaratmak."

"İKİ CAMİA ARASINDAKİ KÜLTÜR FARKI"

"Belhanda maçtan önce üçlü çektiriyor. Fenerbahçe'den gidenler ise bize karşı kora kor mücadele ediyor. Doğrusu ve olması gereken bu. Aslında iki camia arasındaki kültür farkı bu."

"BASIN MENSUPLARINI TEHDİT VE ŞİKAYET EDERLER"

"Basın toplantılarında istenilen soruları sordururlar. İstemedikleri soru geldiğinde, soru soran kişi kurumuna şikayet edilir ya da iletişim direktörleri gece yarısı mesaj atar ve tehdit eder. Yakın zamanda iki medya mensubu bunu yaşadı."

"İKİ SEZON NETFLIX DİZİSİ ÇIKAR"

"Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır. Türk futbolunun ne hale geldiğini görmek için Galatasaray - Antalyaspor maçına bakmak, yeterli olacaktır. Sonrasında yaşananlar gayri ahlaki spor kültürünün mükemmel bir örneğidir. O kadar çok örnek verebiliriz ki, iki sezon Netflix dizisi çıkar."

"TESCİLLİ GALATASARAYLI HAKEMLER..."

"Böyle davranmalarının ana amacı da kritik maçlarda TFF'nin maçlarda tescilli Galatasaraylı hakemlerin atamasıdır. TFF, bunların kritik maçlarına hep onların istedikleri hakemleri atıyor. Carlos Vinicius... Ben böyle bir şey görmedim. Göz göze, kulak kulağa. Az kalsın dudak dudağa. Kart yok, hiçbir şey yok. Fred "Aptalca" dedi diye atılıyor"

AHMET ÇAKAR HATIRLATMASI

"Bunlar geçmişte de kollanıyordu. 97-98 sezonu, Galatasaraylı Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray maçına atanıyor. Penaltı veriyor ama alakası yok. 'Penaltıyı atarken oyuncu inşallah penaltıyı kaçırır' diye dua ettiğini söylüyor."

SARI KART İSTATİSTİKLERİ

"Biz son 4 maçta 59 faul yapıp, 15 sarı kart gördük. Galatasaray son 4 maçta 62 faul yaptı, 4 sarı kart gördü."

"BU ÇİFTE STANDARDI KİMSEYE ANLATAMAZSINIZ"

"Hakemler şampiyonluk yarışındaki bir takımın en küçük hatasını ararken, diğer takımın kör göze parmak hatalarını görmezden geliyor. Bu çifte standardı kimseye anlatamazsınız."

ICARDI'NIN PFDK'YA TEDBİRSİZ SEVKİ

"Icardi'nin tedbirsiz olarak sevk edilmesi bile kayrılma örneğidir. Yani kurulu diyorsunki; 'Cezayı en alt limitten ver.' TFF'nin bu kulübün ihtiyacı olduğu zamanlarda imdadına yetiştiği ortadadır. 1. Lig maçları kaydırıldı, Süper Lig'de ise o haftanın maçları ertelendi. Bu durum bazılarına avanta sağlar, bazılarına dezavantaj sağlar. Cezalı futbolcular, seyahat süreleri gibi. Bu tesadüf de olabilir bilemiyoru ama sorduğum zaman yeterli cevabı alamadım."

"TFF BAŞKANI, SÜPER KUPA KRİZİ İÇİN BİZİ İŞARET ETMİŞ"

"TFF Başkanı, Riyad'daki Süper Kupa kriziyle ilgili bizi işaret etmiş Ankara'ya, devlet yetkililerine. Krizi saat 16.00'da F.Bahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın attığı tweetle başladığını belirtmiş. Bunu sordum TFF Başkanı'na 'Oradakiler bana öyle sordular. Ben de 'Evet' dedim.' cevabını verdi. Soranlar kim? Bakan seviyesi mi, başka seviye mi? "Peki dedim sayın başkan, rakibin Genel Sekreteri'nin Uğur Bey'den önce İstiklal Marşı'na izin verilmediğini söylemesini yetkililere aktardınız mı?" şeklinde sorum. 'O tweet'ten haberim yok' dedi. Onların attığı tweet, bütün krizi tetikledi. Nevzat Dindar, Uğur Bey'in tweet'inden önce Eray Yazgan'a ulaştığını ve 'İstiklal Marşı okunmazsa sahaya çıkmıyoruz' dediğini aktardı. Bu durum bile kollandıklarını ortaya seriyor. Sebep oldukları rezaleti, Fenerbahçe üzerine yıkmaya çalışmakla Türk futbolunu yönetiyorlar. Gerisini siz düşünün. Fenerbahçe olarak, devletimizin bu konuyu araştırmasını istiyoruz."

"ABDULKADİR BİTİGEN, GALATASARAY MAÇINDA YANLIŞ PENALTI VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ"

"Abdulkadir Bitigen Galatasaray maçında verdiği penaltıyı hakem seminerinde itiraf ediyor. İddia bu... 1 Mart'ta hakemler, Hugh Dallas ve Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı bir toplantı düzenleniyor. Tolga Özkalfa'nın görevden alındığı bilgisini paylaşıp toplantıdan ayrılıyor. Hugh Dallas da Abdülkadir Bitigen'e penaltıyı soruyor. Bitigen de penaltı kararının yanlış olduğunu tüm hakemler önünde itiraf ediyor. Anlık yanılma da değil. VAR'a gittin, orada da penaltıya hükmettin, sonrasında da bunun yanlış olduğunu itiraf ediyor. Bunun şampiyonluk yarışına etkisi ne olacak?"

"ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK"

"Fütursuz, arsızi organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Böyle bir DNA'dan bahsediyoruz. Er meydanına çıkma teklifimiz de hala geçerlidir. Siz bizim önümüzde söyleyemeyeceğimiz şeyleri başka yerde söylüyorsunuz."

"TERÖRİSTBAŞININ DUA VE HİMMETLE AYAĞA KALDIRMALIYIZ DEDİĞİ KULÜP KİM"

"3 Temmuz'u kumpas olarak görmeyenlere soruyorum, o halde 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve birçok FETÖ kumpası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin anlayışınıza göre bunlar da meşru. FETÖ'nün en çok sevdiği, gönül bağı kurduğu ve sahiplendiği kulüp Galatasaray'dır. Teröristbaşının dua ve himmetle ayağa kaldırmalıyız dediği kulüp kim? Biz değiliz. Hadi siz de 'biz değiliz' deyin. Fenerbahçe, bu ülkede FETÖ ile ilgili çamur atılabilecek en son kurumların başında gelir. Fenerbahçe'ye bu konuda en son çamur atabileceklerin başında da siz gelirsiniz Galatasaraylılar"

"DURSUN ÖZBEK BENDEN RANDEVU TALEP ETTİ"

Bundan birkaç ay önce bir ziyaretçim vardı. O sırada Dursun Özbek aradı ziyaretçimi. Arayan kişiye acil görüşmek istediğini söyledi ve ortak dostumuz, onun Gayrettepe'deki oteline gitti. Ortak dostumuzun anlattığına göre 'Ortam çok gerildi, insanlar çok gergin. Bu nedenle seviyesiz kişiler ortaya çıkıyor. TFF Başkanı bizi birbirimize düşürüp, izliyor. Kendisi çok enteresan bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda randevu verip, gergin bir ortam oluşmasına neden oldu. Hatta o an TFF Başkanı, oturduğu yerden geri çekilip bizi keyif alarak izliyordu (Ali Koç: Burası doğru, oldu öyle bir şey). Bende o an bütün taşlar oturdu. Ali Bey ile oturup konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet.' dedi. Kabul ettim ancak buluşmadan bir gün önce resmi hesaplarından benim hakkımda çok ağır bir açıklama yapınca randevuyu iptal ettim"

"DURSUN ÖZBEK İNŞALLAH YALANLAR"

"Dursun Özbek bunları yalanlamaya kalkabilir. O zaman ortak dostumuz olanları anlatacak dürüst kişidir. İnşallah yalanlar. Telefon konuşmaları, saatleri, ofise gidişi hepsi kayıtlıdır. Bunu anlatmak tarzım değil ama bir taraftan görüşelim, bir taraftan çok sert açıklamalar. Vefat etmiş aile üyesi üzerinden alçakça açıklamalar yapmak. Bu kişiyi tanıyın istedim."

"LAFLAR ONUN LAFLARI DEĞİL"

"Aileme dil uzatabilecek kadar küçülecek bir adamın kim olduğunu görün istedim. Zaten laflar, onun lafları değil. Belli bir yerden alışık olduğumuz laflar. Bir yerden güç alıyorlar. Bu insanlar kendi çıkarları için devlet düşmanlığını, vatan hainliğini ve hükümet düşmanlığını korurlar."

"BU CAMİAYLA 3 TEMMUZ'DAKİ GİBİ MÜCADELE ETMELİYİZ"

"Her türlü gücü eline geçirmiş, ahlak yoksunu bir yapıyla biz dürüstçe mücadele etmeye çalışıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz sistematik kötülüğün fotoğrafını anlatmaya çalıştım. Bu zihniyete karşı dimdik ayakta durmalıyız. 3 Temmuz'da malum yapıyla nasıl mücadele ettiysek bu camiayla da benzer bir mücadele içinde olmalıyız."

"ERTUĞRUL DOĞAN İLE NEREDEYSE AYNI NOKTADAYIZ"

"Trabzonspor ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Selahatin Bey'in söylemleri Trabzonspor ile alakalı değil. Onlarla yaptığımız son konuşmada "Biz fazla alındık" durumuna geldi konu. Trabzonspor ve birçok kulüple aynı noktadayız. Ertuğrul Doğan ile görüşmelerde, neredeyse aynı noktadayız. Hata sonu maçta problem olacağını düşünmüyorum. Birileri problem yaratmak için oraya gelmediyse."

"BUNLARA DA OPERASYON YAPILACAK"

"TFF gidişata hakim değil. Yine bu şebeke kendi menfaatleri için istediklerini yaptırıyor. TFF'nin istifası sorunu çözmez. Devrim lazım. Devletimiz müthiş operasyonlar yapıyor. Göreceksiniz bir gün bunlara da operasyon yapılacak. Bu er yada geç olacak."

"BEN VARKEN FENERBBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAZLAR"

"Benim hep endişem var, bu hafta özelinde değil. Bu yüzden 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyorum. Ben Trabzon'da iki takımında kora kor mücadele edeceğini ve hak edenin kazanacağını düşünüyorum."