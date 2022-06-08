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Gündem Yeni kabus! Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi
Gündem

Yeni kabus! Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi

Sivas'ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan hastanın vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 11:29:00 -
Yeni kabus! Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi

Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kabusu yeniden başladı. Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Vefat eden hastayla birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenleri sayısı 6'ya yükseldi. Sivas Merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde ikamet eden 82 yaşında ki İ.Ç' ye evinin bahçesinde kene yapıştı.

Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran İ.Ç ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adam 5 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

İ.Ç' nin cenazesini teslim alan yakınları defnedilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürdü.

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